Эскалаторный тоннель начали строить на станции «Ржевская» БКЛ

На станции «Ржевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена началось возведение эскалаторного тоннеля. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

— Проходка ведется тюбингоукладчиком, с помощью которого монтируются чугунные тюбинги эскалаторного тоннеля, — рассказал руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Его протяженность составит 118 метров. Единственный вестибюль станции «Ржевская» будет расположен в сквере Рижской площади. По задумке архитекторов, дизайн станции и вестибюля подчеркнет близость с историческим районом и железнодорожным вокзалом.

— Своего рода «портал в город» — элемент в виде арки — будет в оформлении платформенной части и входного наземного павильона, — уточнили в пресс-службе ведомства.

«Ржевская» является пилотной станцией глубокого заложения (65 метров). За возведение северо-восточного участка БКЛ от станции «Савеловская» до станции «Нижегородская» отвечает АО «Мосметрострой».

— Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача поэтапно вводить в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии метро. В прошлом году был введен первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Савеловской», — добавил Андрей Бочкарев.

В этом году планируется построить участок БКЛ от «Нижегородской» до «Лефортово».

Напомним, Большая кольцевая линия метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующего кольца. Ее длина составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Планируется, что ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.