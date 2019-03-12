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Мэр Москвы подписал документ об оказании единовременной материальной помощи ветеранам ко Дню Победы 

Агентство «Москва» + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи в связи с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
Распоряжением предусмотрена единовременная материальная помощь в размере от 3 тыс. до 10 тыс. руб. ветеранам, проживающим в Москве.
В частности, выплаты получат: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. ; лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны; участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, которые погибли в годы войны, лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны; бывшие узники нацистских лагерей, тюрем и гетто; труженики тыла, включая граждан, которые родились до 31 декабря 1931 г.
Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
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