Мэр Москвы подписал документ об оказании единовременной материальной помощи ветеранам ко Дню Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи в связи с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Распоряжением предусмотрена единовременная материальная помощь в размере от 3 тыс. до 10 тыс. руб. ветеранам, проживающим в Москве.

В частности, выплаты получат: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. ; лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны; участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, которые погибли в годы войны, лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны; бывшие узники нацистских лагерей, тюрем и гетто; труженики тыла, включая граждан, которые родились до 31 декабря 1931 г.