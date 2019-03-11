Вековой дом в Замоскворечье отремонтируют

Дом более века постройки в Замоскворечье отремонтируют. В здании, которому 119 лет, заменят инженерные коммуникации, обновят фасад и кровлю здания. Об готовящемся ремонте сообщил портал мэра и правительства Москвы

Речь идет о жилом многоквартирном доме 1900 года постройки в Большом Овчинниковском переулке. Мосгосэкспертиза уже согласовала проектную документацию на капитальный ремонт.

"Здание будет отремонтировано в соответствии с представленным проектом: предусмотрен важный блок работ по огне— и биозащите деревянных конструкций стропильной системы и ремонту вентиляционных шахт", — сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Внешние стальные части шестиэтажного здания защитят от коррозии. Фасад дома обработают антисептиком. Кровлю полностью обновят. Также будут заменены системы электроснабжения, водоснабжения и отопления. Ремонт не повлияет на исторический облик здания.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт проведут в жилом доме 1913 года в Мещанском районе Москвы.