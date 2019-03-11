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Высота сугробов в Подмсоковье за ночь выросла на 2 см 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Снег, который прошел в столичном регионе в ночь на 11 марта, увеличил высоту сугробов в Подмосковье на 1-2 см, в столице высота снежного покрова не изменилась. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«В ночь на 11 марта Московскую область пересекал атмосферный фронт. Из-за чего выпал сильный мокрый снег. Но снегопад был кратковременным. Количество осадков на главной станции ВДНХ составило около 3 мм. По области до 7 мм. Но на величине снежного покрова осадки не отразились. На ВДНХ высота его не изменилась и составляет 21 см. По области высота снега увеличилась на 1-2 см», — говорится в сообщении.
Ранее портал News.ru сообщил о том, что из-за утреннего снегопада в столичных аэропортах были задержаны и отменены около 40 рейсов.
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