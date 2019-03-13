В Москве создадут программу реновации для поликлиник и больниц

В ближайшее время программа будет утверждена, пишет РБК. Она рассчитана на 5 лет и уже одобрена мэром.

Программа предусматривает строительство новых корпусов больниц и станций скорой помощи общей площадью около 1 миллиона квадратных метров. Кроме строительства новых объектов, будет проведен капитальный ремонт существующих 135 московских поликлиник.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, программы реновации здравоохранения и реновации жилья вместе создадут сбалансированные районы с качественной инфраструктурой.