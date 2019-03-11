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Первый этап капремонта Большого Москворецкого моста завершится к маю 

Mos.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин
Строители усилили грунт под фундаментами основных опор и завершили монтаж 98 балок.
Капитальный ремонт Большого Москворецкого моста ведется в круглосуточном режиме. Одновременно здесь работают почти 400 человек. Первый этап работ планируется завершить уже к маю, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, специалисты усилили грунт под фундаментами основных опор моста. Для этого применялась технология наклонного бурения с последующим нагнетанием цементного раствора в скважины.
«На первой половине моста завершен монтаж 98 балок металлического пролетного строения общим весом почти две тысячи тонн», — отметил Петр Бирюков.
После монтажа балок предстоит устроить железобетонную плиту и деформационные швы, уложить новый асфальт и переложить инженерные коммуникации. Затем, в мае, планируется начать ремонт другой половины моста.
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Капитальный ремонт Большого Москворецкого моста начался в сентябре прошлого года. Такое решение было принято после того, как специалисты выявили просадки, трещины, нарушение гидроизоляции и разрушение шарнирных замков. Кроме этого, снизилась реальная грузоподъемность конструкции.
Работы проводят в два этапа, чтобы не перекрывать проезжую часть. Пока ремонтируют одну половину моста, другая открыта для движения по двум полосам в каждом направлении.
Завершить капитальный ремонт планируется в декабре 2019 года.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Петр Бирюков , Москва
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