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Станцию БКЛ «Стромынка» построят в стиле хай-тек 

Mos.ru + ещё 10 5 часов назад
Фото: Mos.ru
Создавать иллюзию мерцающего света на платформе будут встроенные в потолок светодиодные лампочки.
Станцию «Стромынка» Большой кольцевой линии построят в стиле хай-тек. Она появится в непосредственной близости от парка «Сокольники» и одноименной станции Сокольнической линии метро. Со «Стромынки» можно будет сделать пересадку на станцию «Сокольники». Это поможет разгрузить Арбатско-Покровскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую линии метрополитена.
«В дизайне станции «Стромынка» будут преобладать характерные для стиля хай-тек стекло и металл. Эскалаторы, ведущие на платформу и от платформы в вестибюль, отделят стеклянными галереями. Потолки в кассовом зале и на платформе покроют перфорированным алюминием. Встроенные в отверстия светодиодные лампочки будут создавать иллюзию мерцающего звездного света», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.
Светодиодные светильники украсят расположенные над путями балконные галереи. Поднявшись на балкон по лестнице в центре зала, пассажиры смогут сделать пересадку на станцию «Сокольники». В оформлении станции будут преобладать красные, белые и серые цвета. Стены и колонны выполнят из мрамора, а пол из гранита.
Наземные вестибюли сделают почти полностью стеклянными с перфорированными вставками. Для удобства маломобильных горожан павильоны оборудуют лифтами. Из южного вестибюля можно будет попасть на Русаковскую улицу и Стромынку. Из северного вестибюля — к главному входу в парк «Сокольники» и трамвайной остановке «Сокольническая Застава».
В стиле хай-тек построят также станцию «Рубцовская» Большой кольцевой линии. Часть стен наземного вестибюля будет полностью прозрачной, а на фасаде установят перфорированные панели, которые создадут иллюзию трехмерного пространства.
Большая кольцевая линия метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от уже существующего кольца.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов
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