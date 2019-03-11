Москвичей научат выслеживать зверей

В экоцентре «Битцевский лес» в Москве пройдет занятие кружка для взрослых «Следопыт». Участников научат читать следы животных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГПБУ «Мосприрода».

В частности, горожане смогут научиться узнавать птиц по голосам. «Участники смогут научиться узнавать птиц по голосам, читать следы животных, погрузиться в удивительный мир профессиональных зоологов и ботаников, в котором происходит столько всего интересного», — говорится в сообщении.

Участники должны быть совершеннолетними, предварительная запись на занятие не требуется. Занятие состоится во вторник, 12 марта.

В январе в Москве прошла перепись водоплавающих птиц. При помощи подсчета специалисты смогли оценить экологическую обстановку в городе.