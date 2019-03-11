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Москвичей научат выслеживать зверей 

Мослента + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В экоцентре «Битцевский лес» в Москве пройдет занятие кружка для взрослых «Следопыт». Участников научат читать следы животных. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГПБУ «Мосприрода».
В частности, горожане смогут научиться узнавать птиц по голосам. «Участники смогут научиться узнавать птиц по голосам, читать следы животных, погрузиться в удивительный мир профессиональных зоологов и ботаников, в котором происходит столько всего интересного», — говорится в сообщении.
Участники должны быть совершеннолетними, предварительная запись на занятие не требуется. Занятие состоится во вторник, 12 марта.
В январе в Москве прошла перепись водоплавающих птиц. При помощи подсчета специалисты смогли оценить экологическую обстановку в городе.
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