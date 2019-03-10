Собянин: работы по благоустройству в ТиНАО продолжатся весной

Обновление детских и спортивных площадок, а также другие работы по благоустройству на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы (ТиНАО) будут продолжены весной 2019 года. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

"Весной продолжим благоустройство ТиНАО… В этом году обновим спортивные и игровые площадки, освещение, приведем в порядок дворы и территории школ", — написал градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что к 2035 году в ТиНАО планируют создать 90 парков. В перспективе на территории Новой Москвы в дополнение к уже построенным 15 паркам появятся еще две зоны отдыха — "Глория Парк" с аттракционами, теннисными кортами, конным клубом, а также "Парк Героев" для любителей исторических реконструкций.