На станции МЦК «Площадь Гагарина» открыли выставку в честь космонавта

На станции МЦК «Площадь Гагарина» открылась выставка в честь дня рождения Юрия Гагарина , сообщается на сайте столичной подземки. Московский метрополитен присоединяется к празднованию 85-летия первого космонавта, организовав планшетную выставку «Наш Гагарин», которая была подготовлена совместно с Музеем космонавтики.

Выставка призвана познакомить пассажиров с жизнью одного из самых знаменитых людей в мире. В рамках экспозиции будут установлены скафандр и макеты ракет, а саму станцию оформят фотографиями российского космонавта Олега Кононенко. Вчера на станции была прочитана лекция о космосе.