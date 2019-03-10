В Москве завершилась согласованная акция

Согласованная властями акция на проспекте Академика Сахарова в Москве завершилась, передает корреспондент РИА Новости

Ранее МВД сообщало, что в акции принимают участие около 6,5 тысячи человек. По данным столичного департамента региональной безопасности, согласованный митинг проводился против закона о защите Рунета, который был принят Госдумой в первом чтении в феврале.

На месте проведения акции было перекрыто движение, установлены металлические ограждения и рамки металлодетекторов, охрану правопорядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас участники сворачивают плакаты и флаги, покидают место проведения акции. Большинство следует к ближайшим станциям метро. Организаторы проступают к демонтажу сцены и звукового оборудования, ограждений.