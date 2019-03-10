В Москве завершилась согласованная акция 

Согласованная властями акция на проспекте Академика Сахарова в Москве завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МВД сообщало, что в акции принимают участие около 6,5 тысячи человек. По данным столичного департамента региональной безопасности, согласованный митинг проводился против закона о защите Рунета, который был принят Госдумой в первом чтении в феврале.
На месте проведения акции было перекрыто движение, установлены металлические ограждения и рамки металлодетекторов, охрану правопорядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас участники сворачивают плакаты и флаги, покидают место проведения акции. Большинство следует к ближайшим станциям метро. Организаторы проступают к демонтажу сцены и звукового оборудования, ограждений.
Законопроект, внесенный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым (ЛДПР), направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Согласно пояснительной записке, он подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре Стратегии национальной кибербезопасности США.