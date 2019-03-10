Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве завершилась согласованная акция 

РИА Новости + ещё 7 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Согласованная властями акция на проспекте Академика Сахарова в Москве завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МВД сообщало, что в акции принимают участие около 6,5 тысячи человек. По данным столичного департамента региональной безопасности, согласованный митинг проводился против закона о защите Рунета, который был принят Госдумой в первом чтении в феврале.
На месте проведения акции было перекрыто движение, установлены металлические ограждения и рамки металлодетекторов, охрану правопорядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас участники сворачивают плакаты и флаги, покидают место проведения акции. Большинство следует к ближайшим станциям метро. Организаторы проступают к демонтажу сцены и звукового оборудования, ограждений.
Законопроект, внесенный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым (ЛДПР), направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Согласно пояснительной записке, он подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре Стратегии национальной кибербезопасности США.
Последние новости
Умер Владимир Этуш Арестованный счет на Украине: Поклонская раскрыла карты Поклонская рассказала о компромате на коллег из Госдумы
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Андрей Клишас , Андрей Луговой , Госдума , ЛДПР , МВД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Почему США разваливаются как СССР
В мире Статьи
Уволенный за стопку коньяка актер из МХАТ сделал заявление
Общество Другое
Что скрывал красавчик Саша из группы Дятлова
Общество Статьи
Кадыров объяснил появление мины у дипломата США
Политика
В Москве нашли девочку-маугли с вросшим в шею проводом
Происшествия Общество
Скриптонит опозорился на концерте
Шоу-бизнес
У Пескова выявили рак
Шоу-бизнес
Украинских националистов стали заносить в «Миротворец»
В мире Украина
Умер актер из «Санта-Барбары»
Шоу-бизнес В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение