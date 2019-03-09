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В Москве на Масленицу сожгут огромный валенок 

News.ru 3 часа назад
Фото: Siarhei Balai/Global Look Press
В выходные в столице пройдут масштабные масленичные гулянья, в завершении которых на Пушкинской набережной сожгут пятиметровый валенок. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
В рамках программы в Парке Горького выступят около 200 артистов, аниматоров и музыкантов. Они проведут более 20 концертов и уличных спектаклей, творческие и спортивные мастер-классы, среди которых школа сноубординга для детей, кузнечное дело, хождение по канату и др.
В этом году фестиваль «Московская Масленица» пройдёт в парках, а также на 24 площадках в городе и округах.
Как ранее писал News.ru, на Масленицу в Парке Горького можно будет попробовать более 30 видов блинов.
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