Гигантский «букет тюльпанов» установили в Москве

Москве в честь Международного женского дня установили 45-метровый гигантский воздушный шар в виде букета тюльпанов.

Стартовой территорией для установки воздушного шара стала одна из парковок стадиона «Лужники», это открытая площадка круглой формы с диаметром не менее 90 метров, сообщают организаторы.

Установка воздушного шара прошла в сложных условиях: по техническим требованиям, в день мероприятия должна быть слабоветренная погода, а в пятницу скорость ветра достигала 4 метра в секунду.