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Гигантский «букет тюльпанов» установили в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: предоставлено организаторам
В Москве в честь Международного женского дня установили 45-метровый гигантский воздушный шар в виде букета тюльпанов.
Стартовой территорией для установки воздушного шара стала одна из парковок стадиона «Лужники», это открытая площадка круглой формы с диаметром не менее 90 метров, сообщают организаторы.
Установка воздушного шара прошла в сложных условиях: по техническим требованиям, в день мероприятия должна быть слабоветренная погода, а в пятницу скорость ветра достигала 4 метра в секунду.
«Процесс установки занял несколько часов», — сообщили организаторы.
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Новости Москвы , Москва
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