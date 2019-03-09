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Павильон МЦД 8 Марта посетили больше тысячи человек 

Москва24 + ещё 10 4 часа назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала в Международный женский день посетили более 1100 человек. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
"Весь праздничный день для посетителей демонстрационного павильона МЦД, расположенного на площади Киевского вокзала, играли музыканты проекта "Музыка в метро" — дуэты Bee7even и Серената, а на выходе из павильона всех напоследок угощали вкусным чаем разных сортов", — передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы департамента.
Департамент добавил, что будет и дальше проводить в павильоне акции по случаю важных праздников и рад, что в этот раз акция получилось успешной и порадовала женщин. Отмечается, что в павильоне МЦД более 300 женщин получили в подарок бесплатный макияж от профессиональных визажистов в рамках праздничной программы «Дарим красоту».
Также на входе первые 400 женщин получили сертификат на косметику, который можно забрать в магазинах партнера программы лояльности «Город» для держателей карты "Тройка". Программа лояльности "Город" будет действовать и на МЦД.
Посетительницам Музея Победы в честь 8 Марта подарили тысячу тюльпанов. В этом году музей стал одной из площадок всероссийской акции "Вам, любимые!". Также цветочный забег, ледовая дискотека, концерты и мастер-классы ожидают гостей 18 столичных парков по случаю Международного женского дня.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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