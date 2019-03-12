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Собянин сообщил, что продление линии метро во Внуково согласовано с местными жителями 

ТАСС + ещё 26 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Трассировка линии метро к аэропорту Внуково согласована с местными жителями, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Трассу метро мы согласовали с местными жителями и администрацией аэропорта Внуково, чтобы будущим пассажирам было максимально удобно", — написал мэр.
Он уточнил, что строительство метро займет примерно четыре года.
Ранее Собянин сообщил, что власти столицы определились с тем, как именно пройдет ветка метро в аэропорт Внуково. По его словам, выбрана самая "щадящая" схема прокладки линии — вдоль трассы "Аэроэкспресса" без захода в поселок Внуково.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Международный аэропорт Внуково , Правительство Москвы , Москва
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