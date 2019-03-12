Собянин сообщил, что продление линии метро во Внуково согласовано с местными жителями

Сергей Собянин. Трассировка линии метро к аэропорту Внуково согласована с местными жителями, написал в своем блоге мэр Москвы "Трассу метро мы согласовали с местными жителями и администрацией аэропорта Внуково, чтобы будущим пассажирам было максимально удобно", — написал мэр. Он уточнил, что строительство метро займет примерно четыре года. Ранее Собянин сообщил, что власти столицы определились с тем, как именно пройдет ветка метро в аэропорт Внуково. По его словам, выбрана самая "щадящая" схема прокладки линии — вдоль трассы "Аэроэкспресса" без захода в поселок Внуково.