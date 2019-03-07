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Праздник для многодетных мам пройдет в «Зарядье» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» к 8 Марта подготовили большую праздничную программу #Woman_Джем для многодетных мам. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.
В этот день в парке выступит Наталья Карпович — мать шестерых детей, депутат Госдумы V созыва и председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы». Также она обладательница более 100 наград в лыжных гонках, биатлоне и боксе.
Во время беседы поговорят о роли женщины в современном обществе, расскажут о том, что помогает преодолевать тревогу и возвращать душевное равновесие, почему необходимо уделять время себе и нужно ли кому-то быть в семье главным. Встреча начнется в 14:00.
Также в программе концерт хора многодетных семей. Помимо этого, пройдет волонтерская акция «Вам, любимые!», во время которой гостьям парка подарят цветы в честь Международного женского дня.
Начало праздника в 14:00.
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Новости Москвы , Наталья Карпович , Госдума
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