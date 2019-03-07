В Москве перезимовали более 32 тысяч водоплавающих птиц

Более 32 тысяч водоплавающих птиц с успехом провели зимовку в столичном регионе. По сообщению столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, большая часть из них утки-кряквы.

«Согласно проведенному анализу, всего на территории Москвы зимовали 17 видов водоплавающих. Среди них гоголь, огарь, хохлатая чернеть, большая крохаль и другие», — отметили в пресс-службе «Мосприроды».

Мониторинг птиц был организован «Мосприродой» совместно с Союзом охраны птиц России в рамках всероссийской акции «Серая шейка — 2019» и проводился на следующих прудах: Кузьминский, Люблинский, Шибаевский и Царицынский.

Кроме того, за время зимовки водоплавающие пернатые были замечены постоянно на реках Сходня, Яуза, Чермянка, Лихоборка, Химка, Городня, Голедянка, Очаковка, а также на Сетуни.

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