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Сокольническую линию метро продлят еще на одну станцию 

Москва меняется + ещё 1 5 часов назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
Сокольническую линию метро продлят еще на одну станцию. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Одобрен проект продления Сокольнической линии метро от станции «Столбово» до «Новомосковской» («Потапово»). Длина участка составит 2,3 км, его будут строить наземно-подземным способом. Продление красной ветки метро заметно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово. Здесь проживают и работают почти 70 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Проект продления красной ветки метро одобрен Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным.
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