Сокольническую линию метро продлят еще на одну станцию

Сокольническую линию метро продлят еще на одну станцию. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Одобрен проект продления Сокольнической линии метро от станции «Столбово» до «Новомосковской» («Потапово»). Длина участка составит 2,3 км, его будут строить наземно-подземным способом. Продление красной ветки метро заметно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово. Здесь проживают и работают почти 70 тыс. человек», — говорится в сообщении.