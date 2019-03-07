Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей попросили не запускать опасные для животных небесные фонарики 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: flickr.com
В "Мосприроде" призвали москвичей не запускать в праздники китайские фонарики, передает агентство городских новостей "Москва".
В ведомстве отметили, что после падения на землю или в воду такие шары могут выделять токсичные вещества, что становится причиной гибели животных из Красной книги.
В Мосприроде добавили, что рыбы и млекопитающие могут принять шары за пищу, а в веревках от шаров путаются птицы.
"Не меньшую опасность представляют и китайские фонарики, хотя в них и нет батареек. Но их проволочные каркасы смертельно опасны для небольших животных, попадающих в них, как в капканы. Остатки проволоки могут оказаться и в пищеварительном тракте травоядных и буквально разорвать внутренности", — говорится в сообщении.
Ранее москвичей попросили не трогать совят-пуховичков.
Газета.Ru: последние новости
Человек остался жив после падения на рельсы в метро в Москве В Москве закрыли две станции красной ветки метро Назван срок исчезновения снега в столице
Новости Москвы , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Путину получил в подарок подкову
Политика
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Пугачева высмеяла выступление певицы Елки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение