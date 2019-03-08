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Интерактивная карта пунктов сбора отходов появилась в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: «Вести Подмосковья»
Жители Подмосковья теперь могут получить информацию о расположении пунктов раздельного сбора мусора, приема вторсырья и опасных отходов на специальной интерактивной карте. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.
Интерактивная карта была создана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ее разработке приняли участие Министерство ЖКХ и Министерство экологии Московской области, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также областная Ассоциация председателей советов многоквартирных домов, сообщает телеканал "360".
На карте уже отмечено свыше 10 тысяч площадок с раздельным сбором мусора, расположенных на территории Подмосковья. Этот список будет пополняться. Помимо расположения площадки, на карте также указаны данные регионального оператора, ответственного за вывоз мусора: телефон его горячей линии, аккаунты в социальных сетях.
​Отдельно на данной интерактивной карте обозначены пункты приема вторичного сырья — уже нанесено 70 точек с контактными данными, информация будет пополняться. Это пункты, где принимают бытовую электронику, оргтехнику, металлолом, крупные объемы макулатуры и другое вторсырье.
Также на карте отмечены расположенные в Подмосковье пункты приема опасных отходов — свыше 250 адресов. Там принимают предметы, которые нельзя выбрасывать в обычные контейнеры: ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы, энергосберегающие лампы и так далее.
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Новости Москвы , Экология , Андрей Воробьев , Московская область
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