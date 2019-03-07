Московское метро провело бьюти-акцию в канун 8 марта

Московский метрополитен в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта, организовал бьюти-акцию: на шести станциях столичной подземки обустроили импровизированные салоны красоты.

Женщины смогли бесплатно сделать макияж и укладку, а также посмотреть показ мод в стиле 20-х годов прошлого века.

"Для пассажирок организованы бьюти-зоны на шести станциях метро, где специалисты делают профессиональные укладки и макияж. Мы уверены, что те сюрпризы, которые мы приготовили, обязательно порадуют наших пассажирок", — сказала на открытии одной из площадок заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Бьюти-зоны работали на станциях "Курская", "Площадь революции", "Парк Культуры" и "Комсомольская" Кольцевой линии, "Киевская" Арбатско-Покровской линии и "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии.

Красота на бегу

В одном из таких импровизированных салонов в вестибюле станции "Площадь Революции" со стороны Никольской улицы работали парикмахер и визажист. Зона была оборудована так, чтобы не мешать движению пассажиров, но при этом, чтобы ее можно было заметить в спешке.

"Сегодня я отвозила документы нашим партнерам, и, возвращаясь обратно в офис, увидела этот импровизированный салон красоты. Я позвонила начальнику, предупредила, что задержусь на полчасика, и в честь праздника он разрешил", — рассказала ТАСС участница акции Ольга Нестерова.

Мастера выполняли пожелания разного уровня сложности: одна из участниц попросила заплести ей французскую косу, другая — сделать укладку с максимальным объемом.

При этом у визажиста была вся необходимая косметика для макияжа, подходящая для разного типа кожи и внешности. По словам одной из участниц, акция стала хорошей возможностью навести красоту "на бегу".

"Я очень довольна сделанным макияжем. По утрам я не успеваю рисовать стрелки, только быстро наношу тон и крашу ресницы. Поэтому не упустила сегодня возможность доверить профессионалу свое лицо и нарисовать красивые стрелки. Очень довольна", — поделилась с ТАСС еще одна участница акции Мария Гончарова.

Дефиле в стиле 1920-х

Еще одним сюрпризом для пассажиров станции метро "Площадь Революции" в канун 8 марта стал показ коллекции одежды по мотивам 20-х годов прошлого века, когда жители страны начали отмечать Международный женский день. Модели в пользующихся тогда популярностью пальто кроя "кокон", куртках-косухах, кепи, брюках-клеш и пиджаках, украшенных модными в эпоху модерна пайетками, продефилировали под музыку небольшого оркестра, который исполнил хиты разных годов.

"Показ нашей одежды на территории общественного городского пространства состоялся первый раз, хотя предложения об участии в различных городских мероприятиях поступают часто. Когда нам поступило это предложение от метрополитена, мы просто не смогли отказаться, потому что мы видим, как меняется и "омолаживается" город, метрополитен. Мы поддерживаем этот настрой, поэтому с большим удовольствием приняли участие в сегодняшней акции", — рассказала ТАСС дизайнер одежды Жанна Лобода.

Музыкальные и мультимедийные поздравления

Кроме того, в четверг на станции "Курская" выступил оркестр Главного управления МЧС по Москве . А в Центре профессиональной ориентации метрополитена — на станции "Выставочная" специалисты провели тематическую лекцию "Женщины метро", слушателям которой рассказали о восьми выдающихся сотрудницах столичной подземки. После этого там также состоялось совместное выступление Академического хора Московского метрополитена и музыкантов проекта "Музыка в метро".

В вестибюлях станций "Площадь Революции" и "Пушкинская" 7 и 8 марта на мультимедийных табло будут транслироваться поздравления исполнителей российской эстрады, а еще в день праздника, как сообщалось ранее, женщинам будут дарить цветы и поздравительные открытки на стойках "Живое общение". Во всех кассах метрополитена 8 марта начнут продавать билеты на одну и две поездки в праздничных дизайнах. Общий тираж таких проездных составит 400 тыс. экземпляров.

Кроме того, как ранее сообщалось, в честь 8 марта администрация канатной дороги в Москве предоставит женщинам скидку на проезд. Партнеры Московской канатной дороги будут дарить женщинам на станции "Лужники" подарочные сертификаты и сладкие комплименты. Также 8 и 9 марта в Москве будет бесплатной парковка.

В связи с празднованием Международного женского дня россиян ожидают три выходных подряд — 8, 9 и 10 марта.