Супермаркеты Москвы присоединятся к акции «День без турникетов»

Супермаркеты " Ашан Сити Капитолий" и "Азбука Вкуса" в Москве присоединятся ко второй в этом году акции "День без турникетов", позволяющая посетить столичные предприятия и увидеть процесс производства, она пройдет с 14 по 16 марта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"В этот раз "День без турникетов" объединит не только технопарки, креативные пространства и инновационные компании, но и крупные торговые площадки. В "Ашан Сити Капитолий" пройдет обзорная экскурсия по торговому залу, в ходе которой можно будет узнать об особенностях работы крупного супермаркета в digital-эпоху. Посетители экскурсии в магазине "Азбука Вкуса" в Москва-Сити смогут увидеть собственное производство ритейлера, работу кухни и торгового зала", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках акции можно будет посетить "Карамельную мануфактуру", часовой завод "Ракета", магазин экобренда Like Lodka. Желающим принять участие в экскурсиях нужно зарегистрироваться на сайте Turniketov.net.

"Для нас очень важно показывать, как устроен бизнес в Москве. Мы рассчитываем, что каждый участник акции сможет найти для себя интересную экскурсию или мастер-класс и "заглянуть за кулисы" современной, инновационной Москвы", — цитирует пресс-служба слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.