БКЛ и МЦК соединят линией метро

Планируемая Бирюлевская ветка метро соединит Большую кольцевую линию с Московским центральным кольцом (МЦК). Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.

Участок планируемой ветки пройдет через станцию « ЗИЛ » МЦК и станцию «Кленовый бульвар» нового кольца московского метрополитена.

Сейчас ведутся предпроектные работы для строительства Бирюлевской линии протяженностью 34 километра, на ней планируется открыть 14 новых станций метро. Строительство ветки предполагается начать после 2023 года.