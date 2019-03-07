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Москвичей попросили не тревожить совят-пуховичков 

Мослента + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жителям столицы советуют не приближаться к совятам-пуховичкам, так как это может спугнуть их сов-родителей. Об этом рассказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин, передает в четверг, 7 марта, агентство «Москва».
По его словам, начался сезон выводов сов, и первые детеныши уже появились в парках.
«Они становятся очень непоседливыми, вылезают из гнезд и начинают бродить самостоятельно, а родителям приходится их разыскивать, кормить, собирать в кучку», — объяснил специалист.
Он обратил внимание на то, что, если птенцам ничто не угрожает, людям лучше к ним не подходить и тем более не трогать их. В противном случае взрослые совы уже не смогут покормить совят или повести их за собой.
«Если же ситуация требует вмешательства, допустим, птенец ранен или вокруг него собралась стая ворон, то тогда нужно заниматься спасением птенца», — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что также за помощью можно обратиться в орнитарий: в случае, если вмешательство экспертов не потребуется, специалисты смогут проконсультировать всех обратившихся по телефону.
5 марта специалисты обратили внимание жителей столицы на то, что с приходом потепления водоплавающие птицы начинают готовиться к появлению потомства и не нуждаются в дополнительной подкормке. Когда наступает теплая погода, для уток открывается больше водоемов ото льда, и естественной пищи также становится больше.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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