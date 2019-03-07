Благотворительная акция пройдет на ВДНХ 

«10 марта с 12 до 13 часов перед павильоном 57 «Россия — моя история» развернется масленичная ярмарка, где каждый сможет не только полакомиться вкусными блинами, которые специально для участников акции приготовят повара ресторана «Чешско место», но и помочь приюту для животных «Красная сосна», — говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».
Все вырученные средства пойдут на закупку корма для собак, лекарства и другие нужды приюта. В благотворительной акции также примут участие представители приюта «Красная сосна», который стал домом для 450 брошенных или потерянных животных. Фото — riamo.ru