Онлайн-трансляция лекции или урока: в столице создали мобильное приложение для школьников и студентов

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис » Москва ”» разработали уникальное приложение для школьников и студентов. С его помощью можно организовать трансляцию занятия в учебном заведении в режиме реального времени. Сервис под названием Everytale также автоматически переводит устную речь преподавателя в текст и отображает его на экране телефона или компьютера. Приложение создано для слабослышащих или слабовидящих учащихся, а также для тех, кто не может присутствовать на уроке (например, по болезни). В России это приложение не имеет аналогов.

Трансформация устной речи в письменную занимает не больше секунды. Архив записей хранится в облачном хранилище учреждения, чтобы пользователи всегда могли найти и повторить пройденный материал. Во время занятия школьники и студенты могут задать вопрос преподавателю в чате.

Текст урока можно перевести на любой иностранный язык. Эта функция полезна в тех случаях, когда лекцию читает иностранный лектор или когда в аудитории присутствуют ученики из-за рубежа. Интерфейс сервиса доступен на русском и английском языках.

«Часто учащимся тяжело догнать класс или группу, если они отсутствовали на уроках. Кроме того, преподаватель дает на лекции дополнительные сведения по теме — те, что нельзя найти в учебнике. Мобильное приложение поможет ученикам узнать все то, о чем говорили на занятии: на экране смартфона есть полный конспект. Помимо этого, благодаря сервису конспекты уроков теперь будут храниться не только в тетрадках, но и в электронном формате», — рассказал коммерческий директор компании — разработчика мобильного приложения, резидента ОЭЗ «Технополис „Москва“» Валерий Маковецкий.

Как пользоваться приложением

Регистрируясь в Everytale, нужно указать свой статус — администратор (сотрудник образовательного учреждения) или пользователь (учащийся). Администратор создает страничку школы или вуза. Ему следует указать количество классов или групп, которые подключатся к системе, а также заполнить информацию о факультетах, кафедрах и преподавателях. Затем каждый учитель создает свой личный кабинет в сервисе, где записывает занятия и прикладывает дополнительные материалы по теме.

Для того чтобы подключиться к системе ученику, при регистрации нужно указать имя и фамилию, пол, номер телефона и адрес электронной почты. Затем требуется только выбрать заведение, в котором он учится. Они представлены в виде списка и на карте Москвы (найти нужное можно по поиску). Затем пользователь увидит перечень всех занятий, текстовая трансляция которых идет прямо сейчас. Чтобы просмотреть текст текущих лекций и архив, нужно ввести код доступа. Его сообщит преподаватель.

Сервис уже начали тестировать в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (самом вузе и в его колледже). У каждого учреждения есть своя страничка в приложении. Эксперимент продлится до мая текущего года. Когда закончится тестирование, в Everytale можно будет зарегистрировать другие учебные заведения. Скачать приложение можно будет бесплатно. Оно уже доступно в тестовом режиме для Android, в ближайшее время появится также для iOS.

Технологии в образовании

Более двух лет назад в городе запустили проект «Московская электронная школа» («МЭШ»), благодаря которому столичное образование наполняется современными цифровыми технологиями. Пользоваться сервисами «МЭШ» могут учителя, школьники и родители.

Проект включает единый электронный дневник и библиотеку электронных учебных материалов. В последней собран интерактивный контент для учителей и школьников. Преподаватель может выбрать лучшие сценарии, подготовить на их основе собственное занятие, а также загрузить в библиотеку уникальный материал.

На сегодняшний день в общем доступе библиотеки «МЭШ» более 34 тысяч электронных сценариев уроков, а также свыше 45 тысяч интерактивных образовательных приложений, более тысячи учебных пособий и учебников. Вместо обычных досок в школах появляются современные интерактивные панели.

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Инновационная продукция для всех сфер жизни мегаполиса

ОЭЗ «Технополис „Москва“» включает пять площадок, четыре из которых расположены в Зеленограде и одна — в Печатниках. Особая экономическая зона объединяет несколько высокотехнологичных отраслей производства: микроэлектронику, оптику, робототехнику, медицинские технологии и оборудование. Здесь же производят новые композитные материалы. Часть предприятий на территории ОЭЗ занимается разработкой информационных, коммуникационных и энергоэффективных технологий, а также нанотехнологий. Есть компании, которые специализируются на изготовлении ортопедической обуви.

«ОЭЗ «Технополис „Москва“ — это динамично развивающаяся индустриальная площадка. Созданная здесь инновационная продукция помогает решать бизнес-задачи в промышленности, а также применяется в социальной сфере: например, совершенствует систему здравоохранения, образования, транспортную инфраструктуру. Компании — резиденты ОЭЗ получают такие налоговые льготы, как нулевая ставка по налогам на прибыль, на имущество, на землю и на транспорт. Здесь действует режим свободной таможенной зоны. Средства, которые резиденты сэкономили на налоговых платежах, можно вкладывать в развитие производства — в закупку оборудования, внедрение инноваций, выход на международный рынок», — отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров

Например, один из резидентов технополиса «Москва» создал миниатюрный автоматический шприцевой дозатор для введения лекарства. Он примерно в шесть раз легче аналогов. Новое устройство врачи могут носить с собой в сумке, чтобы во время выезда быстро оказывать первую помощь. Другой резидент ОЭЗ создал RFID-метку, которая позволит отслеживать перемещение багажа пассажиров в аэропортах и во время авиаперелетов. Это поможет сократить количество случаев потери чемоданов. Одноразовый чип будут крепить на стойках регистрации. Пассажир сможет отслеживать перемещение багажа онлайн через мобильное приложение.

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Инновационными разработками, упрощающими жизнь в мегаполисах, также занимаются в 34 технопарках столицы и трех инвестиционных приоритетных проектах. Резиденты этих специализированных территорий разрабатывают и применяют современные технологии в самых разных областях — от создания транспорта будущего до производства обуви.

Так, резиденты одного из трех инвестиционных приоритетных проектов — «Калибра» — производят беспилотные автомобили и автобусы. На его территории есть испытательный полигон — 400-метровая трасса с остановками и пешеходными переходами. В «Калибре» создали новый турбореактивный двигатель для беспилотных летательных аппаратов. Ожидается, что после всех тестирований новинка станет одним из лучших двигателей для беспилотников с тягой 50 килограммов. А в «Мосмедпарке» (на базе технопарка «Строгино») разработали инновационный кровоостанавливающий порошок. Медицинское средство за три минуты справляется даже с сильным, потенциально смертельным кровотечением.

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В Москве действует комплексная система поддержки технопарков и их резидентов. В нее входят льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, предусмотрено снижение ставок по арендной плате за землю. Благодаря этому налоговая нагрузка на предприятия и инвесторов снижается до 25 процентов по сравнению с обычным уровнем. Управляющие компании технопарков также могут получить льготные займы (до 50 миллионов рублей) под два процента годовых на срок до пяти лет. Кроме того, предусматривается компенсация выплат по кредитам на развитие технопарка. Это софинансирование в пределах ключевой ставки (7,75 процента) до 300 миллионов в год, в том числе на строительно-монтажные работы, модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение. Московские технопарки находятся в ведении Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.