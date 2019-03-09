Погода в Москве: синоптики рассказали о погоде в Москве 9 марта

Переменная облачность, небольшие осадки и плюс 5 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днём температура в столице поднимется до 5 градусов тепла. В Подмосковье ожидается от 2 до 7 градусов тепла. Ветер юго-западный, с порывами до 17 м/с. В связи с ветреной погодой в столичном регионе в субботу, 9 марта, объявлен «жёлтый» уровень опасности.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что ближе к выходным в Москве и области потеплеет. В ночь на воскресенье ожидается до 5 градусов тепла. Снег в столичном регионе растает в 20-х числах марта, писал News.ru.