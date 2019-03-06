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Выставка с портретами успешных бизнес-леди открылась в «Музеоне» 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Парк «Музеон» приглашает москвичей на выставку портретов успешных столичных бизнес-леди
6 марта в преддверии Международного женского дня Департамент предпринимательства и инновационного развития организовал выставку, посвященную историям успеха женщин-предпринимателей.
— Развитию женского предпринимательства в Москве уделяется большое внимание. Сегодня женщины входят в состав руководства почти 40 процентов столичных компаний малого и среднего бизнеса, — рассказал глава ведомства Алексей Фурсин.
Экспозиция в «Музеоне» представляет собой 18 портретов женщин, реализовавших успешные социальные бизнес-проекты, преуспевшие в индустрии красоты, экспорте, семейном бизнесе и других направлениях предпринимательства.
7 марта аналогичная выставка откроется в парке «Зарядье». Алексей Фурсин подчеркнул, что столичные власти поддерживают женщин-предпринимателей и высоко ценит их вклад в экономическое развитие столицы.
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Новости Москвы , Алексей Фурсин , Правительство Москвы
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