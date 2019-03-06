Выставка с портретами успешных бизнес-леди открылась в «Музеоне»

Парк «Музеон» приглашает москвичей на выставку портретов успешных столичных бизнес-леди

6 марта в преддверии Международного женского дня Департамент предпринимательства и инновационного развития организовал выставку, посвященную историям успеха женщин-предпринимателей.

— Развитию женского предпринимательства в Москве уделяется большое внимание. Сегодня женщины входят в состав руководства почти 40 процентов столичных компаний малого и среднего бизнеса, — рассказал глава ведомства Алексей Фурсин.

Экспозиция в «Музеоне» представляет собой 18 портретов женщин, реализовавших успешные социальные бизнес-проекты, преуспевшие в индустрии красоты, экспорте, семейном бизнесе и других направлениях предпринимательства.