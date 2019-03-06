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Пассажирам метрополитена сыграют на саксофоне 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Утром 7 марта пассажиров метрополитена будут сопровождать бодрые звуки саксофона.
Свои любимые произведения будет исполнять музыкант из Болгарии Евгений Минев.
До участия в проекте «Музыка в Метро» саксофонист прошел долгий путь, на котором были и выступления на самых разных фестивалях, и международные турне, и работа с известными зарубежными композиторами и группами…
Продолжать можно долго. А лучше просто послушайте игру Евгения Минева завтра с 12 до 14 часов в переходе между станциями метро «Третьяковская» и «Новокузнецкая».

Справка

Проект «Музыка в Метро» стартовал в 2016 году. Его основная цель — дать начинающим исполнителям возможность выступать в Московском метрополитене на специально отведенных площадках, чтобы не мешать пассажирам.
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