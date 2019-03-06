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В московском метро отыскали «грустную» станцию 

Мослента + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Пассажиры столичной подземки обратили внимание на транслитерацию названия станции «Ботанический сад». Соответствующий снимок был опубликован в Telegram-канале «Мода в Метро» в среду, 6 марта.
@gorodmetro / Telegram
На фотографии видно, что наименование указано как Botanichesky Sad, что в дословном переводе с английского будет означать «Ботанический грустный».
«Иностранец: "Как проехать на Ботанический грустный?"» — говорится в подписи к посту.
В ноябре прошлого года в «Мосгортрансе» объяснили, почему на городском информационном указателе вместо перевода фразы «Остановка перенесена к Политехническому музею» была приведена ее транслитерация («Ostanovka perenesena k Politehnicheskomu muzeyu»). Как заявили представители предприятия, произошла техническая ошибка.
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