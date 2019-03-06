Собянин назвал бюрократические отговорки самым страшным в жизни чиновника

Сергей Собянин назвал бюрократические отговорки самым страшным в жизни чиновника. Об этом он заявил на итоговой дискуссии в рамках форума "Мой город — мой район. Перспективы развития", передает Агентство "Москва"

Мэр отметил, что "прошел большую чиновничью жизнь" и ему нередко приходилось упираться в стену бюрократических отговорок: "надо вот до конца просчитать", "а если будет так, а если будет эдак", "нет-нет, давайте мы еще подумаем, давайте мы еще посчитаем". Сергей Собянин призвал отказаться от таких отговорок и взяться за дело.

"Ни один проект, я вам гарантирую, так реализовать невозможно. Пока ты не начнешь двигаться, пока ты не начнешь реализовывать его, ничего не будет получаться", — подчеркнул мэр. "Ты будешь сидеть на нуле и только рассуждать о чем-то", — добавил он.

IX Московский гражданский форум "Мой город — мой район. Перспективы развития" проходит 5 и 6 марта на площадке Цифрового делового пространства. Он собрал вместе представителей власти, бизнеса, Общественной палаты Москвы, а также лидеров НКО и экспертов. Они обсуждают перспективы комплексного развития столицы.