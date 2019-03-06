Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин: систему ж/д транспорта в Москве обновят в течение пяти лет 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшие пять лет будут завершены основные работы по созданию новой системы железнодорожного транспорта столицы. Такое заявление сделал Сергей Собянин в ходе итоговой панельной дискуссии на IX Московском гражданском форуме "Мой город — мой район. Перспективы развития", передает Агентство "Москва".
Глава города отметил, что с появлением новой системы транспорта, включающей пригородное сообщение и наземное метро, повысится уровень комфорта проживания. Кроме того, изменения позитивно отразятся на экологии, экономике и производительности труда.
Выступая на мероприятии, Собянин отметил, что управление столицей стало почти невозможным без "умных" технологий.
"Во многих городах есть огромное количество "фишек", которых в Москве нет. <…> Но чем сильна Москва и ее программа "Умный город"? Она направлена, в первую очередь, на предоставление новых качественных услуг", — заключил мэр.
Важным этапом в развитии столичного железнодорожного транспорта станет создание Московских центральных диаметров. Два первых МЦД Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск собираются запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Новый вид транспорта будет возить пассажиров с 05:30 до 01:00. На маршрутах будут поезда "Иволга". Оплачивать проезд пассажиры смогут картой "Тройка".
Ранее на форуме Собянин также поддержал идею проведения электронного голосования на выборах в Мосгордуму. Он добавил, что необходимо создать систему общественного контроля за реализацией данного эксперимента.
Москва24: последние новости
Почти 100 домов строят в Москве по программе реновации Поезда на МЦК 8 марта будут ездить по расписанию выходного дня Дождливые праздники прогнозируют в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Мосгордума , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов
Украина В мире
В Новороссийск зашли корабли ВМС Турции
Оружие Армия
Дудь отреагировал на скандал с побоями и похищением родни
Общество
Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?
Политика Статьи
Путин оценил ситуацию с выходом США из ДРСМД
Политика
Орешкин отреагировал на скандал с Володиным
Политика
Япония обстреляла астероид в космосе
Технологии Наука
Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию
Политика
Скабеева в дорогой обуви взбесила россиян
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение