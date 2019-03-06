Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московском зоопарке позаботятся об одинокой бегемотихе Ксюше 

Мослента + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский зоопарк намерен приобрести пару для некоторых животных, которые находятся в одиночном экземпляре, в частности, для бегемотихи по кличке Ксюша. Об этом сообщил заведующий научно-методическим сектором Владимир Фролов, передает в среду, 6 марта, агентство «Москва».
«У нас, например, сейчас есть карликовый бегемот самка, ей нужен самец. Потом еще мы хотели бы приобрести жирафа и зебру Греви», — пояснил специалист.
Он добавил, что самое сложное в процессе подбора пары — найти не родственное животное. «У нас есть племенная книга, реестр, все это отслеживается, каждое животное, которое существует в зоопарке, на него есть определенные документы — от кого он родился, кто бабушка и дедушка, отслеживают несколько поколений», — рассказал Фролов.
Кроме того, отмечается, что в некоторых случаях для успешного размножения требуются особые условия. Собеседник агентства рассказал, что, например, фламинго заводят потомство, когда содержатся в группах, где не менее 20 птиц. «Некоторые зоопарки прибегают к таким уловкам: они ставят зеркала в клетки к фламинго, они смотрят в зеркала, видят, что их уже не 10, а 20, и это стимулирует размножение», — поделился сотрудник зоопарка.
5 марта специалисты обратили внимание жителей столицы на то, что с приходом потепления водоплавающие птицы начинают готовиться к появлению потомства и не нуждаются в дополнительной подкормке. Когда наступает теплая погода, для уток открывается все больше водоемов ото льда, естественной пищи становится все больше, и пернатые готовятся к появлению потомства.
Мослента: последние новости
Собянин согласился «набить шишки» ради прогресса Москвичам предрекли 17-градусный мороз и аномальное тепло Строительство метро до Мытищ вновь отложили
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов
Украина В мире
В Новороссийск зашли корабли ВМС Турции
Оружие Армия
Дудь отреагировал на скандал с побоями и похищением родни
Общество
Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?
Политика Статьи
Путин оценил ситуацию с выходом США из ДРСМД
Политика
Орешкин отреагировал на скандал с Володиным
Политика
Япония обстреляла астероид в космосе
Технологии Наука
Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию
Политика
Скабеева в дорогой обуви взбесила россиян
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение