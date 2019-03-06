Собянин поддержал эксперимент по электронному голосованию

"Сейчас мы дискутируем, возможно ли электронное голосование, говорим, сколько там проблем. А вы назовите хоть один проект в городе, у которого бы не было никаких проблем. Ни один проект, я гарантирую, так реализовать невозможно — пока ты не начнешь двигаться, пока ты не начнешь реализовывать его, ничего не будет получаться, ты будешь сидеть на нуле и только рассуждать об этом. Если мы хотим двигаться вперед, надо рисковать, конечно, этот риск нужно минимизировать — нужно создать целую систему общественного контроля, продумать максимально, насколько возможно, но двигаться вперед", — сказал Собянин в среду в рамках IX Московского гражданского форума.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий организацию на выборах 8 сентября в Москве эксперимента по дистанционному электронному голосованию в одном или нескольких одномандатных округах. В случае успеха эксперимента практику электронного голосования распространят на всю страну, полагают в ЦИК

Мэр отметил, что явка избирателей от выборов к выборам становится все меньше, поэтому людям необходимо дать другую возможность сделать свой выбор.