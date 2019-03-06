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15 тысяч москвичей переселят по программе реновации в этом году 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Полина Наседкина / Москва меняется
15 тысяч москвичей переселят по программе реновации в этом году. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«98 домов площадью 1,3 млн кв. метров строится в столице по программе реновации жилья. 20 из них сдадим до конца года и переселим в них 5,3 тыс. семей или порядка 15 тыс. жителей. В прошлом году в новые квартиры начали переселяться первые 10 тыс. горожан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве благодаря программе реновации не просто строится жилье, а формируется новый городской ландшафт.
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