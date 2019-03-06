15 тысяч москвичей переселят по программе реновации в этом году

15 тысяч москвичей переселят по программе реновации в этом году. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«98 домов площадью 1,3 млн кв. метров строится в столице по программе реновации жилья. 20 из них сдадим до конца года и переселим в них 5,3 тыс. семей или порядка 15 тыс. жителей. В прошлом году в новые квартиры начали переселяться первые 10 тыс. горожан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве благодаря программе реновации не просто строится жилье, а формируется новый городской ландшафт.