В Москве изменят график движения поездов МЦК 8 марта

Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) в Международный женский день 8 марта будут следовать в режиме выходного дня. Об этом сообщила в среду пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В пятницу, 8 марта, в Международный женский день "Ласточки" на Московском центральном кольце будут курсировать по режиму выходного дня. Так, с 12:30 до 18:00 электропоезда будут курсировать каждые пять минут, а в другой период — каждые десять минут", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов на Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях МЖД изменится перед началом праздников, 7 марта. В этот день составы будут курсировать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта — по графику субботы, 10 марта — по расписанию воскресенья.

Изменения в графике коснутся и поездов, курсирующих на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги: 8 марта электрички на участке Москва — Тверь (Конаково) будут следовать по расписанию выходного дня. А поезда на участках Тверь — Бологое (Торжок), Бологое — Угловка будут ходить по расписанию пятницы.

В связи с празднованием Международного женского дня у россиян будет три выходных — 8, 9 и 10 марта.