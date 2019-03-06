В Москве на ВДНХ роботы испекут блины на Масленицу

Роботы на ВДНХ испекут блины на Масленицу и поздравят женщин с Международным женским днем чтением стихов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В честь Масленицы робот будет угощать гостей выставки ароматными блинами. По случаю празднования Международного женского дня роботы приготовили для посетительниц три тысячи роз, стихи и серенады", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, попробовать блины жители и гости столицы смогут на ВДНХ с 6 по 10 марта. Угощение, приготовленное роботом, посетители смогут попробовать на "Робостанции" в павильоне №2. Кулинарные шоу с дегустацией пройдут днем и вечером — в 12.00, 15.00 и 18.00.

"Посетителям ВДНХ представится возможность оценить усовершенствованного робота Блинопека. Специалисты заменили старое программное обеспечение на более современное. Благодаря новым технологиям робот выпекает блины в два раза быстрее. За один час из-под его рук-манипуляторов выходит более двух десятков блинчиков", — рассказали порталу в пресс-службе ВДНХ.

В честь 8 марта роботы также подарят женщинам цветы, прочитают стихи и споют романтические серенады, уточняется в сообщении. Планируется, что в этом году робот Бакстер подарит девушкам три тысячи роз, робот Борис будет говорить всем женщинам комплименты, Теспиан прочитает стихи и исполнит серенады, а Деревяка предскажет будущее по руке.