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Пассажиров московского метро защитят от непогоды 

Мослента + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Над входами в вестибюли семи станций столичной подземки установят навесы. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, пишет в среду, 6 марта, портал мэра и правительства Москвы.
По его словам, конструкции из прозрачного стекла и металла появятся на «Преображенской площади», «Черкизовской», «ВДНХ», «Ботаническом саду», «Нагатинской», «Улице 1905 года» и «Войковской». Всего планируется смонтировать 28 объектов: они защитят пассажиров от снега и дождя.
Навесы органично впишутся в городское пространство, считает Ликсутов.
«Сейчас ремонт завершен на треть. Уже готова часть металлических каркасов. Скоро работники приступят к остеклению», — добавил он.
Уточняется, что все работы завершатся во втором квартале текущего года. Кроме того, по данным портала, будут обновлены системы подогрева, защищающие ступени от скопления снега и дождевой воды. Планируется обновить и подуличные переходы: сменить кабельные линии, облицовку пола и стен, а также установить энергосберегающие светильники и покрыть лестницы натуральным гранитом.
25 февраля сообщалось, что проходка на перегоне между станциями столичного метрополитена «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии выполнена наполовину. Строительство на площадке должно завершиться к 2021 году.
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