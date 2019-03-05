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Станцию метро в Мытищах построят после 2023 года 

РИАМО + ещё 1 32 минуты назад
Фото: © страница Сергея Собянина в социальной сети "ВКонтакте"
Строительство станции столичной подземки «Челобитьево» в подмосковных Мытищах начнут после 2023 года, также отложено строительство центрального участка Калининско-Солнцевской линии, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Ранее Хуснуллин сообщал, что строительство участка Калужско-Рижской линии столичного метро от станции «Медведково» до станции «Челобитьево» в подмосковных Мытищах будет вестись после 2020 года. Предварительный проект предполагает продление ветки еще на две станции после «Медведково»: «Челобитьево» и «Мытищи». Также возможно строительство нового депо для поездов.
«В наших планах после 2023 года строительство станции «Челобитьево». Но для нас она неприоритетная, так как с ее появлением может добавиться нагрузка на линию, которая идет от (станции — ред.) «Медведково»», — заявил Хуснуллин в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник.
Он также добавил, что строительство центрального участка «желтой» линии было отложено, так как это центр города и сложные условия — строить придется на глубине не менее 60 метров.
«Сосредотачиваем пока все силы на том, чтобы скорее замкнуть Большую кольцевую линию. По нормативам, должны это сделать к 2026 году, а мы хотим в 2023-м. Опыт МЦК показал, что появление кольца ценно не столько увеличением числа станций скоростного рельсового транспорта, сколько тем, что появилось большое количество новых пересадок», — пояснил заммэра.
Хуснуллин также отметил, что подземный переход от станции «Петровский парк» на Большой кольцевой линии к станции «Динамо» Замоскворецкой линии готов на две трети. Его планируют ввести в эксплуатацию в ноябре.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , "Российская газета" , Москва , Мытищи
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