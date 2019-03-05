Собянин уволил главу управы Выхино-Жулебино

"Освободить С. Зотова от замещаемой должности главы управы района Выхино-Жулебино Москвы", — говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что Зотов освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.