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Собянин уволил главу управы Выхино-Жулебино 

Москва24 + ещё 3 33 минуты назад
Фото: vyhino-zhulebino.mos.ru
Глава управы столичного района Выхино-Жулебино Сергей Зотов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован во вторник, 5 марта, на портале мэра и правительства Москвы.
"Освободить С. Зотова от замещаемой должности главы управы района Выхино-Жулебино Москвы", — говорится в документе.
В распоряжении отмечается, что Зотов освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.
Ранее в этот день Собянин уволил двух заместителей префекта Восточного административного округа столицы Ирину Кузнецову и Максима Коваля. Оба чиновника освобождены от должностей по собственной инициативе.
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Новости Москвы , Сергей Зотов , Ирина Кузнецова , Сергей Собянин , Максим Коваль , Правительство Москвы , Москва
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