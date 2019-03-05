Сергей Собянин сделал кадровые перестановки

Мэр Москвы Сергей Собянин провел ряд мероприятия по кадровым перестановкам в Правительстве Москвы . В частности, он подписал специальные распоряжения, которые освобождают чиновников от занимаемых должностей. Сегодня об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Сергея Зотова с должности главы управы столичного района Выхино-Жулебино. С такой же формулировкой был освобожден от занимаемой должности заместитель префекта Восточного административного округа Максим Коваль

— Уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе префекта ВАО Ирину Кузнецову, — говорится в одном из документов.

Кроме того, Сергей Собянин пописал документ о назначении Александра Визуалина на должность заместителя префекта СВАО. Контракт будет действовать в течении четырех лет.

Отметим, что все приказы находятся в открытом доступе на сайте мэра Москвы.