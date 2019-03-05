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Оплатить проезд в московском метро можно будет касанием браслета 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: mosmetro.ru
Московский метрополитен выпустил серию кожаных браслетов с функциями карты «Тройка».
Московский метрополитен предложил москвичам и гостям столицы еще один способ оплаты проезда. Теперь заплатить за поездку в подземке можно будет, приложив специальный кожаный браслет, функции которого соответствуют карте «Тройка». Об этом сообщается на сайте метро.
В продажу поступило 2,4 тысячи браслетов, которые представлены в пяти цветах: черном, синем, коричневом, вишневом и розовом. Их можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение», где расположены сувенирные магазины.
Браслет можно отрегулировать по размеру, цена одного «устройства» составляет 650 рублей. Основная идея аксессуара — помочь пассажирам сэкономить время, чтобы им не пришлось искать в сумке или кармане проездной перед проходом через турникет.
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