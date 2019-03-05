В Москве откроется крупнейший в Европе крытый парк развлечений

Тематический парк развлечений "Остров Мечты" в Нагатинской пойме обретает все более ясные черты — у главного входа уже завершается отделка сказочных зам­ков и башен, идет монтаж аттракционов, заканчиваются работы по сооружению уникальных стеклянных куполов над прогулочно-торговой галереей. Корреспондент "РГ" побывал на одной из крупнейших стройплощадок Москвы и узнал, каким новый парк увидят москвичи уже этой осенью.

Испанская улица

Нагатинская пойма — полу­остров, с трех сторон окруженный водами Москвы-реки и Кожуховского затона, а на суше как бы отрезанный от города проспектом Андропова. Долгое время эта территория вблизи завода-автогиганта " ЗИЛ " была депрессивной — ее занимал парк имени 60-летия Октября, до которого трудно было добраться. В последние годы посетителей там становилось все меньше, зато вырастали горы мусора. Привести это место, расположенное всего в нескольких километрах от Кремля, в порядок городские власти решили вместе с инвестором. Город уже открыл неподалеку станцию метро "Технопарк" и достраивает надземный пешеходный переход с траволаторами. А инвестор заканчивает стройку первой очереди — в нее входит сам крытый парк развлечений, а также окружающий его ландшафтный парк, в котором сейчас высаживают деревья. Во вторую очередь проекта войдут концертный зал, гостиничный комплекс, детская яхтенная школа и благоустроенная прогулочная набережная.

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Но главным элементом "Острова Мечты" все же станет крытый парк развлечений. Подходить к нему гости будут по большой аллее с фонтанами, расположенной прямо над подземной парковкой. Автомобилисты смогут подняться в крытую часть прямо с паркинга по широким эскалаторам. "Площадь крытой части парка — более 300 тысяч квадратных метров, это эквивалентно 42 футбольным полям, — рассказывает "РГ" руководитель проекта Константин Голубев. — Крытая же часть поделена на две площадки. Первая — городской променад с двумя улицами, где собраны миниатюры мировых достопримечательностей, тематические рестораны и магазины. Вход сюда будет бесплатным. Вторая площадка — непосредственно парк развлечений с аттракционами, поделенный на 8 тематических зон".

У входа в прогулочную зону гостей встречает настоящий сказочный дворец с башнями — строители заканчивают его отделку, устанавливая большие витражные стекла и вентилируемый фасад. Дворец выполняет роль ворот, за которыми и начинается променад — уже сейчас понятно, что ничего подобного в Москве еще не было. От большой площади, застроенной обычными домами, расходятся две улицы — одна Итальянская, другая Испанская. Различить их легко — на Испанской, например, узнаваемый фасад знаменитого Дома костей авторства Антонио Гауди. А на Итальянской прорезается знакомый силуэт Колизея. Внутри этих и других построек разместятся кафе и магазины. Кроме улочек Рима и Барселоны в городском променаде воссоздадут атмосферу Лондона и Беверли-Хиллз.

Кроме улочек Рима и Барселоны в городском променаде воссоздадут атмосферу Лондона и Беверли-Хиллз

"На променаде всегда будет комфортная температура за счет стеклянной кровли — гулять здесь в рубашке будет приятно даже зимой, — говорит Константин Голубев. — Помимо улиц раскинутся там и площади — размер крупнейшей из них равен футбольному полю, а высота стеклянного купола над ней составит 35 метров". Купол из стекла уже заканчивает монтировать турецкий подрядчик — компания известна своими сложнейшими инженерными проектами. Площадь центрального купола составит 8 тысяч "квадратов" — он станет крупнейшим в Европе и будет в 2,5 раза больше, чем купол Нормана Фостера над Рейхстагом.

Смурфики в Нагатино

Пройдя сквозь променад, посетители "Острова Мечты" окажутся на площади перед входом в сам парк развлечений — дальше попасть можно будет только по билетам. Тарифное меню еще в разработке, но цена дневного билета, по которому можно воспользоваться разными аттракционами и провести в парке весь день, не превысит 2-2,5 тысячи рублей.

Пока территория, где монтируются аттракционы, напоминает гигантский заводской цех — огромный ангар под крышей, которую держат металлические фермы общим весом 40 тысяч тонн. Под ними появятся 8 тематических зон, посвященных современным мультипликационным кумирам детей — Смурфикам, Черепашкам Ниндзя, Hello Kitty и другим. Будут и площадки с собственными героями, созданными российскими художниками: "Замок Снежной королевы", "Маугли в cтране динозавров" и "Сказочная деревня", в которой разместится мир Буратино и папы Карло.

"В стране динозавров, к примеру, посетители увидят искусственный пруд и движущиеся макеты ящеров со звуковым и световым сопровождением — с ними можно будет сделать селфи, — рассказывает Константин Голубев. — А неподалеку разместится летающий театр "На крыльях ветра". Это аттракцион с элементами виртуальной реальности — пристегнутые в креслах люди будут парить возле панорамного экрана, как бы погружаясь в мир демонстрируемого мультфильма. Помимо высочайшего качества изображения реалистичности добавят генераторы ветра, запахов, брызг воды и другие эффекты".

Сравнимых по размерам крытых тематических парков сейчас нет не только в России, но и в Европе и Америке — чем-то похожим может похвастать только Азия, говорят в компании-инвесторе. Там рассчитывают, что за первый год работы "Остров Мечты" посетят 50 млн человек, из которых 7,5 млн пойдут непосредственно в парк развлечений. Привлекать людей будет не только крытый комплекс, но и ландшафтный парк со спортивными и детскими площадками, фонтанами, искусственным водоемом длиной 300 метров, танцполом и открытым кинотеатром. Распахнет свои двери парк также осенью.

Защита от огня

Проект "Острова Мечты" оказался настолько сложным и уникальным, что под него пришлось создавать специальные строительные нормы. К примеру, в крытой части парка создали сложную противопожарную систему — помимо стандартных датчиков дыма и спринклерных оросителей, способных потушить возгорание в автоматическом режиме, здесь будут еще и "умные" лафетные стволы. Они смогут направить мощную струю воды прямо на горящие поверхности и ликвидировать горение еще до приезда пожарных.

Сколько стоит

Объем инвестиций в строительство "Острова Мечты" оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Завершить строительство второй очереди, включающей набережную и детскую яхтенную школу, планируется в следующем году.