В московском метро могут появиться женщины-машинисты

Женщинам могут разрешить становиться машинистами поездов метрополитена. С просьбой внести такую поправку в законодательство глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв обратился к депутатам Мосгордумы

В Советском Союзе женщинам запрещалось управлять поездами метро, так как у них было полуручное управление и требовалась физическая сила, пояснил Москвичёв на заседании Комитета по транспорту и строительству 5 марта.