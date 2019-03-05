Женщинам могут разрешить становиться машинистами поездов метрополитена. С просьбой внести такую поправку в законодательство глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв обратился к депутатам Мосгордумы.
В Советском Союзе женщинам запрещалось управлять поездами метро, так как у них было полуручное управление и требовалась физическая сила, пояснил Москвичёв на заседании Комитета по транспорту и строительству 5 марта.
«Сегодня поезда метро уже совершенно другие. Прошу вас внести, мы уже подготовили поправку, я лично этим занимался, чтобы женщинам разрешили работать машинистами», — сказал он, добавив, что сегодня в метрополитене большинство руководителей и администраторов — женщины, и благодаря этому «порядка стало больше».