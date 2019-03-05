Что принесет масштабная программа жителям города

В этом году в Москве капитальный ремонт пройдет почти в 2000 домах. По данным Минстроя, столица является одним из лидеров в реализации региональных программ капремонта. Об особенностях и преимуществах московской программы и о том какую поддержку горожане могут ожидать от столичного правительства — в материале «Ленты.ру»

Ударные темпы

Московская программа капитального ремонта многоквартирных домов стала самой масштабной в новейшей истории России . В рамках программы в столице уже отремонтировали около шести тысяч многоквартирных домов — это каждый пятый дом программы. В жилых зданиях полностью заменили инженерные системы, трубы, электропроводку, отремонтировали фасады и кровли, чердаки и подвалы.

В этом году в Москве работы по капремонту планируется провести в 1982 домах общей площадью более девяти млн квадратных метров. Всего программа рассчитана на 30 лет и включает в себя: ремонт 27 920 зданий площадью 248,83 миллиона квадратных метров, обновление 355 тысяч систем и элементов зданий, замену 112 тысяч лифтов. Это 10 процентов площади всех домов и почти четверть всех лифтов, включенных в региональные программы капитального ремонта России, а по итогам 2018 года объемы капитального ремонта в Москве составили около 20 процентов от всей России.

Lenta.Ru

«В Москве речь идет о комплексном капитальном ремонте, в ходе которого одновременно выполняется большое количество работ», — говорит председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капремонту и местному самоуправлению Александр Козлов. «Это позволяет снизить неудобство для жителей — вместо того, чтобы ежегодно размазывать по одному виду работ, здесь в течение одного-двух лет сразу можно провести и мероприятия по проектированию, и провести все необходимые ремонтные работы с соответствующей приемкой со стороны собственников», — отмечает он.

Неудобства, связанные с проведением капитального ремонта временны и значительно уступают преимуществам, которые приобретает каждый конкретный дом: стоимость жилья значительно повышается, условия проживания становятся комфортными и безопасными, повышается энергоэффективность. В столице список проводимых в рамках ремонта работ расширен по сравнению с установленным Жилищным кодексом РФ. В рамках программы выполняются работы по ремонту всех инженерных систем, по которым в доме приходят газ, вода, электричество, тепло, а также канализация. Вплоть до ремонта крыш, фасадов и даже фундамента. Кроме того, при необходимости будет заменен мусоропровод и отремонтированы системы дымоудаления и противопожарной автоматики, а также пожарный водопровод.

С 2018 года в перечень работ включен капитальный ремонт подъездов, который позволит не только капитально отремонтировать стены и потолки в подъездах, но и заменить все изношенные двери в местах общего пользования, заменить напольную плитку. Разработанный стандарт капитального ремонта подъездов предусматривает применение только современных и безопасных материалов. С учетом уже проводимых работ по замене окон в подъездах, уровень комфорта ощутимо повысится.

Конкретные виды и сроки работ специалисты определяют индивидуально для каждого дома в зависимости от его состояния и возраста. Их можно уточнить на сайте региональной программы капитального ремонта.

Уникальность столичного капремонта

Важной особенностью программы столичного капремонта стала своевременная замена лифтового оборудования. Сроки службы лифтов больше не «продлеваются» — по окончании срока заводской эксплуатации грузоподъёмная машина заменяется на новую. Благодаря этому подходу в Москве практически не используются лифты старше 25 лет.

«Системный подход к вопросу замены лифтов в Москве выступает ориентиром для всей России, — комментирует руководитель Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Чернышов Сергей Александрович. — Сегодня это единственный регион, который с опережением выполняет требования технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов», который предусматривает замену всех отслуживших срок работы лифтов на новые, отвечающие его требованиям, до 2020 года».

С 2011 года в столице заменили более 32 тысяч лифтов, в том числе 13,6 тысячи — по программе капитального ремонта. До конца года в городе заменят еще 1820 устаревших лифтов. Лифты отечественного производства, изготовленные на Карачаровском и Щербинском заводах соответствуют самым современным требованиям. Прежде всего они эстетически отличаются от того, к чему москвичи привыкли: они современны и красивы. Лифты вооружены электронным оборудованием, они качественно более безопасны, чем старые аналоги. В них предусмотрена «защита от вандалов» и главное — они приспособлены для всех категорий жильцов: в том числе пожилых.

Москва — один из немногих регионов России, где в программу капитального ремонта включена замена приборов отопления в квартирах с согласия их собственников. Радиаторы и конвекторы производятся на столичных предприятиях, в том числе на заводе «Сантехпром» в Гольянове, где изготавливается каждый пятый радиатор для столичного капремонта. Качество по признанию специалистов соответствует самым строгим европейским стандартам.

В этих биметаллических радиаторах и конвекторах исключается контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом, вследствие чего отсутствуют условия для электрохимической коррозии, а это увеличивает срок его службы. Кроме того, отопительные приборы оснащены термостатами, то есть ручной или автоматической регулирующей арматурой.

«В этом году по новым требованиям Фонда капитального ремонта завод начал поставлять принципиально новый продукт — это отопительные приборы, которые в заводских условиях сразу комплектуются запорной арматурой и современным термостатом для регулировки подачи тепла, — рассказывает генеральный директор завода «Сантехпром» Зелиско Павел Михайлович, — Такое решение позволит не только максимально минимизировать проведение сварочных работ в квартирах, но и обеспечит максимальную надежность и комфорт при эксплуатации».

Где копить средства на капремонт?

Михаил Булгаков утверждал, что квартирный вопрос испортил москвичей. Если это и было так, то он же их и исправил. Перед собственниками жилья встал выбор: где накапливать средства на будущий капитальный ремонт? Есть два варианта: так называемый «общий котел» или региональный фонд или специальный счет для конкретного дома в одном из уполномоченных банков. В любом случае выбор требует от жильцов дома консолидации и самоорганизации. И именно это приводит к формированию института по-настоящему ответственных собственников. Только теперь — спустя почти без малого тридцать лет после приватизации, жилец превращается в собственника. Это принципиально меняет как повседневную жизнь в каждом конкретном доме — она становится просто комфортнее, так и взаимоотношения обитателей квартир с внешним миром — они становятся «взрослыми».

«Общий котел» предусматривает учет платежей собственников в Фонде капремонта по каждой квартире. При этом Фонд берет на себя в полном объеме организацию проведения капитального ремонта в сроки, установленные региональной программой: привлекает подрядные организации, контролирует качество и сроки работ, принимает выполненные работы, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств подрядными организациями.

Средства расходуются на капитальный ремонт одних домов за счет других по принципу «кассы взаимопомощи», в порядке очередности. Именно такой подход позволяет реализовывать в установленные сроки региональную программу.

Второй способ гораздо интереснее. В этом случае собственники самостоятельно выбирают исполнителя работ по капитальному ремонту и заключают с ним договор. Капитальный ремонт при таком способе накопления проводится либо в сроки, установленные региональной программой, либо если это необходимо — досрочно, при достаточности средств на счете или с привлечением кредита.

Lenta.Ru

«Накопление средств на специальном счете — это фактически отдельный кошелек дома, в котором собственники имеют возможность вести самостоятельный учет накоплений, определять владельца спецсчета — либо управляющую компанию, либо товарищество собственников жилья, есть даже возможность разместить спецсчет у регионального оператора фонда капитального ремонта, — рассказывает Александр Козлов. — То есть накапливаемые средства обособлены, они не смешиваются с остальными деньгами даже в том случае, когда владельцем спецсчета является фонд. Это позволяет хорошо спланировать будущий ремонт и особенно актуально для домов-новостроек, в которых горизонт капремонта еще не близок. Специальный счет дает возможность накопить средства и по мере необходимости проводить ремонт именно там, где в нем есть необходимость — например, отремонтировать кровлю либо фасад. Плюс собственники смогут привлекать кредитные средства — специальный счет такую возможность предоставляет. Это осознанное решение, которое собственники смогут принять».

Но самая примечательная черта второго варианта заключается в том, что значительно может быть сокращен возврат уже перечисленных взносов на котловой счет с двух лет до трех месяцев. И именно это обстоятельство по мнению специалистов как раз лучше всего способствует развитию института ответственных собственников. В Москве всего за три месяца можно перевести деньги из «общего котла» на специальный счет, открытый в банке для конкретного дома. Для этого необходимо принять решение на общем собрании и направить протокол в адрес Регионального фонда капитального ремонта.

К тому же при втором способе намного эффективнее осуществляется контроль собственников за состоянием дел в доме до, во время и после ремонта — самостоятельность при выборе подрядчика, а также определение конкретных работ и их объемов, стоимости а также сроков ремонта тому самая конкретная гарантия.

Остается напомнить, что городское правительство осуществляет информационно-методическую поддержку собственников квартир, в частности проводит обучающие семинары.