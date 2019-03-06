Одобрен проект метро «Текстильщики» на БКЛ

Архитектурный совет Москвы согласовал проект станции метро "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , станция получит современный архитектурно-художественный облик.

"Соглашаемся с проектом станции. Прогресс, который достигнут, не может быть не отмечен. Комплимент коллегам: вы оказались очень чуткими к нашим замечаниям, результат хороший", — сказал он.

"Текстильщики" — станция мелкого заложения с двумя береговыми платформами. Поезд будут двигаться в обе стороны в одном тоннеле, при этом увидеть второй состав можно будет только при определенном ракурсе. Платформенную часть решено выполнить из керамогранита и натурального камня, в серо-белых тонах.

Потолок вестибюля с турникетами украсят светильниками в форме арок. Наземные павильоны будут иметь вид динамичной композиции, собранной из разных объемов.

В октябре 2018 года архитектурный совет рассматривал концепцию "Текстильщиков", было решено отправить ее на доработку, поскольку рекомендовали более сдержанно отнестись к дизайну и уделить больше внимания комфорту пассажиров в отношении планировки станции.