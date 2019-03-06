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Одобрен проект метро «Текстильщики» на БКЛ 

Москва24 + ещё 3 3 часа назад
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Архитектурный совет Москвы согласовал проект станции метро "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, станция получит современный архитектурно-художественный облик.
"Соглашаемся с проектом станции. Прогресс, который достигнут, не может быть не отмечен. Комплимент коллегам: вы оказались очень чуткими к нашим замечаниям, результат хороший", — сказал он.
"Текстильщики" — станция мелкого заложения с двумя береговыми платформами. Поезд будут двигаться в обе стороны в одном тоннеле, при этом увидеть второй состав можно будет только при определенном ракурсе. Платформенную часть решено выполнить из керамогранита и натурального камня, в серо-белых тонах.
Потолок вестибюля с турникетами украсят светильниками в форме арок. Наземные павильоны будут иметь вид динамичной композиции, собранной из разных объемов.
В октябре 2018 года архитектурный совет рассматривал концепцию "Текстильщиков", было решено отправить ее на доработку, поскольку рекомендовали более сдержанно отнестись к дизайну и уделить больше внимания комфорту пассажиров в отношении планировки станции.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Москва
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