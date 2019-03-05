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Вестибюль «Мичуринского проспекта» соединит две линии метро 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денис
Большую кольцевую линию и Солнцевский радиус Московского метрополитена свяжет объединенный наземный вестибюль станции "Мичуринский проспект". Об этом сообщает столичный департамент строительства.
В настоящее время рабочие на 50% завершили выемку грунта из котлована станции "Мичуринский проспект" БКЛ. По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, участок подземки получит наземный и подземный вестибюли. Из наземного также можно будет попасть на одноименную станцию Солцневского радиуса метро.
Протяженность юго-западного участка БКЛ от "Аминьевского шоссе" до "Проспекта Вернадского" составит 4,6 километра. Открытие платформ запланировано на 2021 год. Сейчас на участке одновременно работают четыре тоннелепроходческих щита. Кроме того, проходка на перегоне между "Аминьевским шоссе" и "Мичуринским проспектом" выполнена на 50%.
Проект БКЛ является крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность всей линии, включающей 31 станцию, составит 70 километров.
Ранее стало известно, что пассажиры стали чаще пользоваться "Савеловской" станцией БКЛ. Ежедневно через этот участок проходят 12 тысяч человек, что в 2,5 раза больше, чем в первые рабочие дни января.
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