Знаменитого певца не стало 30 августа 2018 года.
Памятная табличка появится на здании Российской академии музыки имени Гнесиных. В этом учреждении артист сначала учился на вокальном факультете, затем преподавал. А в 1984 году по инициативе Кобзона в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (так тогда называлась академия) была создана кафедра эстрадно-джазового пения, которую он возглавлял долгие годы.
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Украинской ССР (сейчас он находится на территории Донецкой области). Окончил Днепропетровский горный техникум. В нем же впервые он вышел на сцену как артист.
Отслужив в армии, работал в цирке на Цветном бульваре, в Госконцерте и на Всесоюзном радио. Популярность пришла к Иосифу Кобзону в 1964 году, когда он исполнил в эфирепесню Аркадия Островского «А у нас во дворе». Именно в эти годы сформировалась его уникальная исполнительская манера — сочетание техники бельканто с поэтической интонацией. Он спел более трех тысяч песен, среди которых произведения Исаака Дунаевского, Матвея Блантера, Серафима Туликова, Давида Тухманова и других композиторов. В 1987 году получил звание народного артиста СССР.
Иосиф Кобзон вел активную общественную и политическую деятельность. В сентябре 1997 года он впервые стал депутатом Государственной Думы, а с 2011 года занимал пост первого заместителя председателя Комитета Госдумы по культуре.