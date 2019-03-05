В Москве установят мемориальную доску Иосифу Кобзону

Знаменитого певца не стало 30 августа 2018 года.

Памятная табличка появится на здании Российской академии музыки имени Гнесиных. В этом учреждении артист сначала учился на вокальном факультете, затем преподавал. А в 1984 году по инициативе Кобзона в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (так тогда называлась академия) была создана кафедра эстрадно-джазового пения, которую он возглавлял долгие годы.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Украинской ССР (сейчас он находится на территории Донецкой области). Окончил Днепропетровский горный техникум. В нем же впервые он вышел на сцену как артист.

Отслужив в армии, работал в цирке на Цветном бульваре, в Госконцерте и на Всесоюзном радио. Популярность пришла к Иосифу Кобзону в 1964 году, когда он исполнил в эфирепесню Аркадия Островского «А у нас во дворе». Именно в эти годы сформировалась его уникальная исполнительская манера — сочетание техники бельканто с поэтической интонацией. Он спел более трех тысяч песен, среди которых произведения Исаака Дунаевского Матвея Блантера , Серафима Туликова, Давида Тухманова и других композиторов. В 1987 году получил звание народного артиста СССР.