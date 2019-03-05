В Москве 13 и 20 апреля пройдут городские субботники

Городские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

"Приняли решение провести 13 и 20 апреля традиционные городские субботники. Весь апрель будем чистить Москву после зимы: мыть фасады, освежать разметку, убирать мусор. За зиму городу достается, но к маю снова будет как новенький", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте мэра "ВКонтакте".

Собянин отметил, что в этом году отмечается столетие первого субботника. "На него пришли всего 15 человек, а сейчас на уборку столицы выходят больше 3 миллионов горожан", — отметил Собянин.