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В Москве ограничат продажу алкоголя 8 марта 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Продажа алкоголя в Москве будет ограничена на время празднования Международного женского дня, рассказали агентству «Москва» в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
Продажа алкогольных напитков, а также напитков в стеклянной таре будет ограничена в местах массовых мероприятий и расположенных рядом с ними магазинах, кафе и ресторанах.
В пресс-службе департамента назвали эту меру традиционной, а ее целью — профилактику правонарушений во избежание «лишней» агрессии.
«Алкоголь наносит вред не только окружающим. Человек сам себе в первую очередь может нанести вред», — добавили там.
Согласно информации на официальном сайте мэра Москвы, 8 марта можно будет отпраздновать в 18 парках столицы. Например, в парке «Фили» состоится «цветочный» забег, в Таганском парке — вечеринка во французском стиле, а в саду имени Баумана — ледовая дискотека.
Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
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