В Москве ограничат продажу алкоголя 8 марта

Продажа алкоголя в Москве будет ограничена на время празднования Международного женского дня, рассказали агентству «Москва» в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

Продажа алкогольных напитков, а также напитков в стеклянной таре будет ограничена в местах массовых мероприятий и расположенных рядом с ними магазинах, кафе и ресторанах.

В пресс-службе департамента назвали эту меру традиционной, а ее целью — профилактику правонарушений во избежание «лишней» агрессии.

«Алкоголь наносит вред не только окружающим. Человек сам себе в первую очередь может нанести вред», — добавили там.

Согласно информации на официальном сайте мэра Москвы, 8 марта можно будет отпраздновать в 18 парках столицы. Например, в парке «Фили» состоится «цветочный» забег, в Таганском парке — вечеринка во французском стиле, а в саду имени Баумана — ледовая дискотека.